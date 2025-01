Un Cagliari eroico ferma il Milan 

Milan 1

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria (17' st Jiménez), Tomori, Thiaw, Theo Hernández; Musah (17' st Abraham), Fofana; Pulišić, Reijnders, Rafael Leão (43' st Omoregbe); Morata. In panchina Sportiello, Torriani, Bennacer, Zeroli, Pavlović, Bartesaghi, F. Terracciano, Gabbia, Camarda. Allenatore Sérgio Conceição.

Cagliari (4-2-3-1) : Caprile; Zappa, Palomino (32' st Wieteska), Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou (36' st Marin); Zortea, Viola (20' st Deiola), Felici (36' st Augello); Piccoli. In panchina Iliev, Sherri, Lapadula, Prati, Pavoletti, Azzi, Gaetano. Allenatore Nicola.

Arbitro : Fourneau di Roma 1.

Reti : nella ripresa 6' Morata, 10' Zortea.

Note : ammoniti Felici, Jiménez, Piccoli. Angoli 9-1. Recupero 0' pt, 6' st. Spettatori 69.263.

Milano. Un pareggio può anche sembrare una vittoria. Il Cagliari esce a testa altissima dallo stadio più difficile del mondo, uno a uno contro una squadra, il Milan, che sprizza talento e insolenza. Il Cagliari scopre di avere un portiere che fa la differenza, dimostra un’applicazione maniacale 95 minuti su 95 e un’organizzazione che lascia a bocca aperta. Segna Morata dopo una battaglia durata un tempo, replica subito dopo Zortea, ancora lui. Spettacolo a tratti, tanto cuore per il resto. E solo da una parte. Milan fischiato, dirigenza compresa, dai 70 mila del Meazza. Vergognosa la tifoseria rossonera, il Cagliari ha segnalato i “bee” della Sud alla procura federale.

Il Cagliari è quello di Monza, senza Mina – c’è Palomino – e Caprile che si prende subito le chiavi della porta. Fa un freddo polare, Viola è capitano. Al 4’ una sgasata di Leão manda nel panico la difesa. La Sud contesta il patron Cardinale, il clima è surreale. Milan aggressivo, ma è il Cagliari che mette Viola davanti a Maignan, rovesciata e la palla è alta di poco. Primo intervento di Caprile al 9’ su un destro di Leão, il Cagliari si difende ma tiene la palla per pochi istanti. Zappa e Zortea si occupano di Leão, si vede Hernandez (14’) che sfiora la traversa su palla vagante dopo un corner. Conceição porta uno contro uno Pulisic e Leão contro Obert e Zappa e il Cagliari balla in avvio. Caprile para su Pulisic, ancora il portiere su Reijnders, poi su Leão, i rossoneri ci provano da ogni parte.

Il Cagliari prova a ripartire al 34’, un fallaccio di Thiaw su Piccoli non è punito. Cagliari ancora avanti al 36’ su ribaltamento, Viola servito da Zortea in area è anticipato da Calabria, straordinario. Zortea acquisisce confidenza, prima del “miracolo” di Maignan su Felici servito da Makoumbou: tiro a giro, il portierone vola all’incrocio, è il 40’. Felici entra male su Reijnders, ammonito al 41’, poi Leão spara ancora a salve.

La ripresa

Nessun cambio. Al 2’ la traversa trema su destro sporco di Pulisic: l’americano raccoglie la palla dalla difesa. E poi ancora Caprile, super parata su Reijnders, che era libero a sinistra (5’). Però al 6’ il Milan passa, errore di gruppo: Pulisic colpisce al volo di piatto da destra su cross di Hernandez, Caprile la ferma male, la palla colpisce il palo e resta in area piccola, dove Morata precede Palomino: 1-0. Ma il Cagliari non ha voglia di uscire dal match: il contropiede di Felici è alla Leao, palla a Zortea che batte Maignan dal limite dell’area. Strano, ma vero: 1-1 all’10’. Ancora Caprile, fenomenale su Fofana all’11’, penetrazione centrale e paratona in corner. Il contropiede fulminante del Milan sfuma perché Caprile la prende ancora (16’), il destro è di Pulisic. Milan di rabbia, ma poco lucido. Fuori Musah per Abraham e Calabria per Jimenez al 12’, Morata non è piu solo. Nicola toglie Viola per Deiola, Zappa è eroico, così come Zortea, nella gabbia per Leão, che è irritante. Palomino chiede il cambio, è il 31’, dentro Wieteska. Al 33’ un incredibile errore di Abraham sotto porta in una rara disattenzione della difesa rossoblù, poi Felici cede, stravolto, c’è Augello. E Marin per Makoumbou. Caprile salva la serata su Abraham, solo davanti al portiere, parata irreale. Ammonito Jimenez per un brutto fallo su Caprile (83’), poi nel Milan Omoregbe per Leão, fischiato. Cinque di recupero, non finisce mai. Ancora Caprile, che afferra una palla viscida sotto porta, poi Marin prova a vincerla al 93’, tito alto. Che punto d’oro, ma Nicola non sembra stupito: «Siamo terzultimi».

