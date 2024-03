Un Cagliari brutto ma efficace 

Inviato

Empoli . La stagione si può dire cominciata. Quella vera, dove si lotta e la paura la senti in testa ma non puoi permetterti di farlo capire. Quella, magnifica e terribile, dove almeno sette squadre – un terzo della serie A – hanno un solo obiettivo, restare lì dove sono oggi. A qualunque costo. Lo ha fatto capire (anche) il Cagliari, in quel palcoscenico da calcio inglese che pareva la Computer Gross Arena di Empoli. Stadietto compatto, la curva degli ultras toscani sistemata nei nostri Distinti per capirci, la commovente macchia rossoblù che a tratti ha sovrastato per volume e passione la tifoseria degli azzurri. C’erano tutti gli ingredienti per crollare, per venire travolti da un calcio decisamente interessante, per intensità e qualità, del gruppo di Nicola. Invece è andata come avete visto, la straordinaria bellezza di questo sport, una somma di cinismo e di fortuna.

Il Cagliari ha giocato una partita attendista? Intelligente? Non esattamente. Ha giocato male, malissimo per lunghi tratti. Ma senza mollare di un centimetro. Era un match di pugilato, la rappresentazione perfetta di uno che ti pesta a dovere, sapendo dove colpire, poi arretra perché è stanco, mentre l’avversario aspetta, con coraggio, il momento buono per colpire. E quel finale pazzesco, dove tutto poteva accadere, premia il Cagliari, il suo coraggio e il desiderio impellente di abbandonare il cornicione.

In campo

Ranieri si è presentato alla partita dell’anno senza Petagna, Pavoletti, Sulemana e gente come Shomurodov e Oristanio in condizioni approssimative. Scomparso dalla visuale il giovane Prati (ma che succede?), con Azzi e Zappa pronti a entrare, all’uomo di Testaccio restavano undici titolari, più o meno. Jankto e Deiola intoccabili, Makoumbou a fare il regista o qualcosa di simile, un paio di guerrieri dietro a evitare il peggio – gli straordinari Mina e Dossena – e Nandez a cercare di tenere incollata la squadra da una parte all’altra del campo. Gaetano ha danzato cercato di rendersi utile, onore per il filtrante su Zappa nel momento chiave del match ma poco altro. Luvumbo si è fatto male ma non pareva in grado di spaccare la partita – lo buttano giù appena riceve palla, ormai è la regola, cari arbitri – e Lapadula a fare chilometri nel vuoto: ecco il Cagliari anti-Empoli, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul blitz da tre punti, perlomeno dopo i primi venti minuti, invece è andata come è andata.

Il futuro

A Nicola, nella sala stampa – se così si può chiamare – dello stadio toscano, hanno fatto i complimenti nonostante la cocente sconfitta. L’Empoli insegue la salvezza con il gioco e alcuni elementi di qualità, mentre il Cagliari sta imboccando un’altra strada. Squadra cattiva, che gioca sugli errori degli altri, capace di difendersi e di ripartire in velocità, magari disponendo nello stesso giorno di Oristanio e Luvumbo. Arriva la Salernitana, poi la trasferta di Monza, quindi il Verona alla Domus: il campionato vero è questo ed è iniziato a Empoli.

