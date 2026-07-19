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Radiolina.
20 luglio 2026 alle 01:43

Un “Caffè Corretto” tra musica e sport 

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Inizia una nuova settimana di “Caffè Corretto”, in diretta su Radiolina dalle 8.10 con Alessandra Ragas in studio e Fabio Leoni in regia. Dopo la rassegna stampa dei quotidiani locali e nazionali, nella puntata di oggi si parlerà del nuovo progetto di musica accessibile ai non udenti con Floris e Nu. Tra gli ospiti anche l’assessora agli Eventi e Spettacoli di Villasimius, Laura Frau, con “First Time in Villa”, l’evento disco dedicato agli under 18. Infine, spazio al risveglio all’indomani della finale dei Mondiali di calcio.

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