Un “Caffè Corretto” tra musica e sport 

Inizia una nuova settimana di “Caffè Corretto”, in diretta su Radiolina dalle 8.10 con Alessandra Ragas in studio e Fabio Leoni in regia. Dopo la rassegna stampa dei quotidiani locali e nazionali, nella puntata di oggi si parlerà del nuovo progetto di musica accessibile ai non udenti con Floris e Nu. Tra gli ospiti anche l’assessora agli Eventi e Spettacoli di Villasimius, Laura Frau, con “First Time in Villa”, l’evento disco dedicato agli under 18. Infine, spazio al risveglio all’indomani della finale dei Mondiali di calcio.