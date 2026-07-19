Inizia una nuova settimana di “Caffè Corretto”, in diretta su Radiolina dalle 8.10 con Alessandra Ragas in studio e Fabio Leoni in regia. Dopo la rassegna stampa dei quotidiani locali e nazionali, nella puntata di oggi si parlerà del nuovo progetto di musica accessibile ai non udenti con Floris e Nu. Tra gli ospiti anche l’assessora agli Eventi e Spettacoli di Villasimius, Laura Frau, con “First Time in Villa”, l’evento disco dedicato agli under 18. Infine, spazio al risveglio all’indomani della finale dei Mondiali di calcio.
Radiolina.
20 luglio 2026 alle 01:43
Un “Caffè Corretto” tra musica e sport
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