Un “Caffè Corretto” su minori e Cagliari  

La tutela dei minori nel mondo digitale non si può limitare alla protezione dei dati personali o alla prevenzione dei rischi in rete: servono gli adulti. Genitori, insegnanti ed educatori devono imparare a leggere i segnali deboli e pericolosi. Sarà questo uno dei temi al centro della puntata odierna di “Caffè Corretto”, in diretta oggi dalle 8.10 alle 9.30 su Radiolina. Ospite di Matteo Vercelli, per parlare di questo delicato argomento, l’avvocata Valeria Aresti. Spazio inoltre alla rassegna stampa e al Cagliari, con Lele Casini.