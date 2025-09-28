VaiOnline
Radiolina
29 settembre 2025 alle 01:16

Un “Caffè Corretto” 

Prende il via, questa mattina alle 8 in diretta su Radiolina, una nuova settimana di “Caffè Corretto”. In compagnia di Francesca Figus, si parte con la consueta rassegna stampa per analizzare le notizie più importanti de L’Unione Sarda e dei quotidiani in edicola. Poi spazio agli ospiti. Susanna Raccis, commercialista cagliaritana: perché la Bce raccomanda di tenere 70-100 euro in contanti e gli scenari di crisi in cui il cash può salvare. E Patrizia Sardo Marras: perché, in un momento così drammatico per il mondo, la moda continua a splendere e ad andare in passerella. Con Francesco Abate inauguriamo la nuova rubrica “4 minuti per un libro”.

