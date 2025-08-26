Un “Caffè Corretto” 

VaiOnline
Dalle 8.30 alle 10 torna su Radiolina l’appuntamento con “Caffè Corretto”. A guidare la trasmissione, per tutta la settimana, la giornalista de L’UnioneSarda.it Veronica Fadda. Nel corso della puntata interverrà il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, per fare il punto sulla situazione delle campagne isolane, messe a dura prova dal maltempo e dai nuovi dazi americani che pesano sull’intero comparto agroalimentare. Spazio poi allo sport con i colleghi Enrico Pilia e Lele Casini, che commenteranno l’avventura di Jannik Sinner agli US Open e tutte le novità del Cagliari in vista della sfida di sabato a Napoli. Non mancheranno gli aggiornamenti in diretta dal sito. In chiusura, l’intervista a Antonella Pisu, produttrice vitivinicola di Atzara, che racconterà le previsioni per la vendemmia 2025.

