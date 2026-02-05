Un... “Caffè Corretto” 

Oggi, 6 febbraio, è il giorno in cui si svolgerà l’edizione 2026 della “Giornata dei calzini spaiati”, uno degli eventi simbolo per la promozione dell’inclusività e uno dei giorni più amati da bambini e adulti. Basta un piccolo gesto per dimostrare che la normalità non esiste e che una delle cose più belle della vita è la diversità. Ne parlerà questa mattina Paola Pilia durante la puntata di “Caffè Corretto”, il talk della mattina di Radiolina. A partire dalle 8.10, tanti ospiti tra cui i giornalisti Giulio Zasso per parlare dell’inserto Demografia de L’Unione Sarda; Lele Casini e Carlo Alberto Melis per analizzare l’inizio delle Olimpiadi. Focus anche sul Festival di Sanremo.