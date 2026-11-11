L'Unione Europea ha inviato ai Paesi membri un vademecum di autodifesa civile per fronteggiare la guerra ibrida. Di che cosa si tratta? Dalle 8.10, in diretta dagli studi di piazza L’Unione Sarda a Cagliari, una nuova puntata di “Caffè Corretto”. Con Francesca Figus (nella foto) alla conduzione, il consueto del giro del mondo con le notizie dell’ultima ora, gli approfondimenti, la cronaca, lo sport. Focus sul Capodanno di Assemini: in arrivo Fabri Fibra. Ne parliamo con il sindaco Mario Puddu. In chiusura la rubrica sul vino a cura del giornalista Roberto Ripa: un calice, una storia. Tutte le news aggiornate in tempo reale dalla redazione di unionesarda.it.
Radiolina
11 novembre 2026 alle 01:04
Un “Caffè Corretto”
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