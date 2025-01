Un “Caffe Corretto” 

Ultimo appuntamento della settimana questa mattina su Radiolina per il programma “Caffè Corretto” in onda dalle 8.30 alle 10 su Radiolina e questa settimana condotto da Francesco Abate, nella foto .

Spazio alla rassegna stampa, alle ultime notizie in arrivo da unionesarda.it con il direttore Emanuele Dessì e spazio agli approfondimenti di cronaca con gli ospiti in studio. Oggi spicca la presenza di Saif ur Rehman Raja che racconterà la sua storia raccolta nel libro “Hijra”. Una narrazione coraggiosa in cui l’autore, di origine pakistana, racconta le difficoltà di crescere in Italia e il percorso fatto per riuscire ad autodefinirsi. «Troppo pakistano per gli italiani, troppo italiano per i pakistani».