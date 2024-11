Un “Caffè Corretto” insieme a Luca Neri 

Come ogni mattina, alle 8.30, ritorna l'appuntamento di Radiolina con “Caffè Corretto”. Tra i temi della puntata, due eventi che si apprestano a cominciare nell'Isola. A partire da Anima If, festival dedicato al teatro di figura per adulti: ospite di Luca Neri, l'organizzatrice Alessandra Cadeddu. E poi il Carbonia Film Festival, al via da domani sino a domenica: ne parlerà Andrea Contu, operatore culturale della Società umanitaria di Carbonia, che organizza la rassegna.