È dedicata alle Olimpiadi che si concludono domenica a Parigi l’ultima puntata settimanale di “Caffè Corretto” in onda dalle 8.30 su Radiolina.

Con la conduzione del giornalista Carlo Alberto Melis (nella foto) si parlerà di un’edizione emozionante ma controversa dei Giochi. Temi sportivi, sì ma anche legati al pubblico (come Gabriela Podda) e a come si sono vissute le gare in città. Tra gli ospiti, il tecnico oristanese della canoa, Stefano Loddo.

