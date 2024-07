A “Caffè Corretto” oggi su Radiolina in primo piano la cronaca con gli aggiornamenti sulla donna scomparsa a San Sperate. Spazio poi alla neo assessora alla Cultura del Comune di Cagliari Maria Francesca Chiappe. In studio anche Luca Espa, cantautore e content creator che traduce in sardo hit musicali italiane e internazionali. E ancora l'avvio della nuova stagione del Cagliari, il mercato e le prime parole dell'allenatore Davide Nicola.