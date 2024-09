Cronaca, cultura e sport domani a “Caffé Corretto” su Radiolina dalle 8.30 con Paola Pilia, nella foto .

Con il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu si parlerà dei dettagli sulle firme raccolte a sostegno della Pratobello 24 e sulla manifestazione “Un popolo in marcia” domani a Cagliari. A seguire il commento su Parma-Cagliari affidato a Lele Casini. Infine con Manuela Fiori di Tuttestorie si parlerà del festival di letteratura per ragazzi al via domani all’Exmà di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA