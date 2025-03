Cambio di conduzione come di prassi domani mattina per “Caffè Corretto”, il programma in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 10) su Radiolina. Questa settimana è la volta della giornalista (nella foto) Paola Pilia.

Si partirà dalla rassegna stampa dei quotidiani per poi approfondire i fatti di cronaca del giorno e quelli appena trascorsi. In testa, ovviamente, il dopo partita Cagliari-Monza in compagnia anche di Lele Casini.