Un “Caffè corretto” con Paola Pilia 

È la giornalista Paola Pilia ad assumere questa mattina la conduzione di Caffè Corretto su Radiolina. Dalle 8,30 alle 10, oltre alle notizie della rassegna stampa, focus sugli argomenti di attualità. Ospite Mauro Carta, presidente regionale delle Acli, per riflettere sui dati del Rapporto Mete 2023 sulle migrazioni che verrà presentato alle 17 alla Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta a Cagliari. E poi gli aggiornamenti sul grande caldo in arrivo e sulle contromisure per affrontarlo al meglio e le prospettive del Cagliari del campionato 2023/24.