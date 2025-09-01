VaiOnline
Radiolina.
02 settembre 2025 alle 00:26

Un “Caffè Corretto” con Massimiliano Rais 



Alle 8.30 “Caffè Corretto”. Dopo il consueto spazio dedicato alla rassegna stampa, l'analista geopolitico ed editorialista de L'Unione Sarda Alessandro Aresu descrive i nuovi equilibri internazionali alla luce del suo ultimo libro “La Cina ha vinto” da oggi in libreria. Il punto sul processo a carico di Ciro Grillo con il giornalista del Tg di Videolina Franco Ferrandu. Infine, Maurizio Battelli, presidente dell'associazione Extra traccia un primo bilancio della stagione turistica nel settore extralberghiero. In studio Massimiliano Rais.

COMMENTI

