Comincia la settimana di “Caffè Corretto”. Dalle 8 la rassegna stampa con i titoli della prima pagina de L’Unione Sarda. L’analisi degli sviluppi della guerra nel vicino oriente con il giornalista de La Stampa Domenico Quirico. Da Virginia Pishbin, medico con radici iraniane, il quadro della situazione nella repubblica islamica. Dei rapporti tra la Sardegna e le Canarie si parlerà con Isabel Vera, imprenditrice del turismo e presidente di Eurinsula. Con Luca Neri, giornalista del tg di Videolina, le valutazioni sul pareggio del Cagliari a Udine.
06 ottobre 2025 alle 00:46
Un “Caffè Corretto” con Massimiliano Rais
