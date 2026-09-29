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Radiolina.
30 settembre 2026 alle 00:08

Un “Caffè Corretto” con Massimiliano Rais 

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Alle 8.10 su Radiolina l’appuntamento con “Caffè Corretto” condotto da Massimiliano Rais. In apertura la rassegna stampa a partire dall’Unione Sarda oggi in edicola. Ospiti in studio l’archeologo Nicola Dessì e l’illustratore Antonello Angheleddu autori di libri in cui la storia più antica della Sardegna viene raccontata ai bambini. Un modo originale per far conoscere ai più piccoli l’evoluzione della civiltà nuragica e le vicende dei monumenti di pietra che continuano a caratterizzare il paesaggio dell’Isola.

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