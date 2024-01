Un “Caffe Corretto” con Lecca e Jo Coda 

Cambio di microfono da domani a Radiolina per la conduzione di “Caffè Corretto” il programma in onda dalle 8.30 alle 10 e alle 12 in tv al canale 99 del digitale terrestre. A condurre la trasmissione il giornalista Francesco Abate.

Tra gli ospiti della puntata di lunedì spiccano lo scrittore Nicola Lecca (foto) , fresco di stampa è il suo “Scrittori al veleno” per Mondadori, e il regista pluripremiato Giovanni Jo Coda per raccontare i suoi ultimi progetti non solo cinematografici.

