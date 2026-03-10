VaiOnline
Radiolina.
11 marzo 2026 alle 00:17

Un “Caffè Corretto” con i fratelli Morandi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ritratto di famiglia con “Benvenuti a Casa Morandi”, una commedia scritta da Marianna e Marco Morandi con Pino Quartullo e Elisabetta Tulli che rievoca l’infanzia e la giovinezza dei due figli d’arte, tra i successi e gli impegni professionali del padre Gianni Morandi e della madre Laura Efrikian. E proprio i due fratelli, da domani in tournée nell’Isola, sono tra i protagonisti della puntata di oggi di “Caffè Corretto”. Dalle 8.10 in diretta su Radiolina, con la conduzione di Francesca Figus.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 