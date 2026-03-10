Un “Caffè Corretto” con i fratelli Morandi 

Ritratto di famiglia con “Benvenuti a Casa Morandi”, una commedia scritta da Marianna e Marco Morandi con Pino Quartullo e Elisabetta Tulli che rievoca l’infanzia e la giovinezza dei due figli d’arte, tra i successi e gli impegni professionali del padre Gianni Morandi e della madre Laura Efrikian. E proprio i due fratelli, da domani in tournée nell’Isola, sono tra i protagonisti della puntata di oggi di “Caffè Corretto”. Dalle 8.10 in diretta su Radiolina, con la conduzione di Francesca Figus.