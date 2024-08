Un “Caffè Corretto” con Giuseppe Deiana 

L’azione dei comitati spontanei contro l’assalto eolico all’Isola ma anche la richiesta dei sindacati di un mix energetico che non dimentichi il metano, l’emergenza sanità affrontata dalla politica regionale e il crollo delle Borse. Sono alcuni degli argomenti che saranno affrontati nel corso della puntata di oggi di “Caffè Corretto”, condotta da Giuseppe Deiana, in diretta su Radiolina a partire dalle 8.30. Ospite in studio anche la cantante Federica Urraci che parlerà del suo ultimo lavoro musicale e video.