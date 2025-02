Un “Caffè Corretto” con Giuseppe Deiana 

Elezioni amministrative nell’Isola, ma anche lo spostamento del mercato civico di Cagliari dallo storico edificio di San Benedetto fino alle vicende politiche legate alla questione della decadenza della presidente della Regione Alessandra Todde. Di questi argomenti si parlerà oggi a “Caffè Corretto”, in onda su Radiolina dalle 8.30 alle 10, condotto per tutta la settimana, fino a venerdì, da Giuseppe Deiana, nella foto . Come al solito spazio anche a rassegna stampa e aggiornamenti sulle news del giorno.