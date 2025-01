Un “Caffè Corretto” con Francesco Abate 

Cambio di conduzione come di consueto il lunedì per “Caffè Corretto”, il programma in onda su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30. Ai microfoni arriva il giornalista (nella foto) Francesco Abate.

Il 27 gennaio è Giornata della Memoria ed ecco che di Shoah si parlerà con gli attori Sara Lepori e Filippo Garau in scena con uno spettacolo che tocca proprio le tematiche dell’Olocausto. A seguire il professor Luca Bravi autore di uno studio sul confino dei sinti in Sardegna a seguito delle leggi razziali.