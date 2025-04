Un “Caffè Corretto” con Francesco Abate 

Lunedì mattina dalle 8.30 alle 10 (e sino a venerdì) su Radiolina ritorna il programma “Caffè Corretto” che questa settimana è condotto dal giornalista (nella foto) Francesco Abate.

Ospiti Brunella Mocci presidente della Lila per una Pasqua di resurrezione anche per i malati di Hiv. Collegamento dal Giappone con i conduttori televisivi Floris e Nu che stanno registrando le nuove puntate di “Ovunquesardi” per Videolina. Infine il saggista Alessandro Aresu neo finalista al Premio Strega Saggistica.