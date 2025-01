Il giornalista Francesco Abate (nella foto) conduce questa mattina il programma “Caffè Corretto” in onda dalle 8,30 alle 10 su Radiolina e in replica alle 12 in tv sul canale 99 del digitale terrestre.

Ospite l’attrice Elisa Pistis che racconterà le sue ultime due pièce teatrali che sta portando in giro per l’Italia fra cui “Articoli per signore” tratto da un testo di Maria Francesca Chiappe. A seguire l’illustratrice Giorgia Atzeni. “Caffè Corretto” è anche un podcast su Unione Digital.