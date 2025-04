La poeta Maria Oppo, il regista Roberto Ortu e la scrittrice Elvira Serra sono gli ospiti della puntata odierna di “Caffè Corretto” il programma in onda su Radiolina ogni mattina dal lunedì al venerdì condotto questa settimana dal giornalista (nella foto) Francesco Abate.

Spazio anche al prepartita in compagnia del giornalista Lele Casini in vista della sfida calcistica valevole per il campionato di Serie A tra Cagliari e Fiorentina questa sera dalle 18 alla Domus Arena.