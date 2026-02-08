VaiOnline
Radiolina.
09 febbraio 2026

Un “Caffè Corretto” con Francesca Figus 

C’è Francesca Figus questa settimana alla conduzione di “Caffè Corretto” Dalle 8.10 in diretta su Radiolina, tanta attualità, dalle Olimpiadi al caso Andrea Pucci, con le polemiche politiche scatenate dalla rinuncia del comico alla conduzione del Festival. E poi il cinema: a più di 30 anni dall’uscita, torna in sala “Pretty Woman”. Ne parliamo con Laura Marongiu, manager del Notorious Cinema. E con Efisio Carbone, direttore dell’Isre, focus sull’arte e sulle tre mostre in scena a Nuoro.

