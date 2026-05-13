Un italiano su due soffre della paura di diventare meno attraente o desiderabile invecchiando: è la sindrome di Dorian Gray, dal nome del protagonista dell’iconico romanzo di Oscar Wilde. A parlarne, questa mattina a “Caffé Corretto” insieme a Francesca Figus, il medico estetico Alessandro Carta. Tra gli ospiti anche Francesca Spanu, ideatrice e coordinatrice del nuovo Book Club del Monreale a San Gavino. Con Ilenia Giagnoni i consueti “4 minuti per un gossip”.
Radiolina.
14 maggio 2026 alle 00:06
Un “Caffè Corretto” con Francesca Figus
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