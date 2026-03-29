Un “Caffè Corretto” con Francesca Figus 

Questa sera alle 19.20 l’attore Francesco Colella sarà al Notorious Cinemas di piazza L’Unione Sarda per salutare il pubblico cagliaritano prima della proiezione del nuovo film di Francesco Lagi “Il dio dell’amore”. «Tengo molto a questo film e ho chiesto esplicitamente di poterlo accompagnare a Cagliari», spiega l’artista. Che, questa mattina, sarà anche tra i protagonisti della puntata di “Caffè Corretto” condotta da Francesca Figus. Dalle 8.10 in diretta su Radiolina.