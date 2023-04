Un “Caffè Corretto” con Fabio Manca 

Si parla dei cantieri e della nuova viabilità a Cagliari nella puntata odierna di “Caffè Corretto”, in onda in diretta sino a venerdì dalle 8.30 alle 10 (in replica alla 1,30 di notte dello stesso giorno). Il programma del mattino di Radiolina – tra informazione, attualità e approfondimenti culturali - è condotto questa settimana da Fabio Manca. Tra gli ospiti l’assessore comunale alla Mobilità Alessio Mereu e il direttore generale dell’Arst Carlo Poledrini. Il sabato “Il meglio della settimana” in onda dalle 9 alle 10, registrato.

