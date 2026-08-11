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Radiolina.
12 agosto 2026 alle 00:39

Un “Caffè Corretto” con Alessandra Ragas 

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Dall’eclissi nel cielo al maialetto sulla tavola di Ferragosto. Dopo la consueta rassegna stampa dei quotidiani regionali e nazionali, torna l’appuntamento in diretta dai microfoni di Radiolina, in piazza L’Unione Sarda. Alessandra Ragas, in studio, e Fabio Leoni, in regia, vi terranno compagnia dalle 8.10 alle 9.30, con tanti ospiti e temi di attualità. Interverranno l’astrofisico Manuel Floris e il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu. E poi spazio allo sport direttamente dalla redazione dell’Unione Sarda.

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