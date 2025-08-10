VaiOnline
Radiolina.
11 agosto 2025 alle 00:22

Un “Caffè Corretto” con Alessandra Carta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova settimana di notizie, interviste e approfondimenti a Caffè Corretto, il programma che dà il buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radiolina sotto il segno dell’informazione: da oggi e sino al 14 agosto, conduce la giornalista dell’Unione Sarda Alessandra Carta ( nella foto ). In primo piano, il turismo in Sardegna e la nuova mediazione degli Stati Uniti per provare a mettere fine all’invasione russa in Ucraina. Altro tema caldo, la questione palestinese con lo stesso esercito israeliano contrario al piano di Netanyahu che vuole occupare Gaza.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus.

Turismo, non è un’estate da record

Ieri guasto al radar di Decimomannu, raffica di ritardi per i voli su Elmas 
l Cossu, Fresu, L. Piras
Il caso

Allarme botulino, si indaga sull’origine del guacamole In Calabria 5 medici nei guai

La morte di Roberta Pitzalis, oggi l’autopsia Restano gravi le condizioni dell’undicenne 
Francesco Pinna
Il giallo

Delitto di Buddusò, nella pistola la chiave per scoprire il killer

L’assassino è fuggito a piedi Ricerche concentrate nel sud Sardegna 
Emanuele Floris
Il caso

La Regione vuole comprare Serpentara

Il piano della Giunta: 800mila euro per acquisire l’isola del parco di Villasimius  
Il caso

«Stipendi bassi, serve una svolta»

Le opposizioni: «Subito una legge per aumentarli». FI: «Si tagli l’Irpef» 
Firenze

Roncolate alla moglie davanti alle figlie

In fin di vita una 43enne colpita al torace e alla testa: arrestato il marito 
il conflitto

Mosca: «Europei, imbecilli nazisti»

Ma l’Ue non cede: «L’integrità territoriale dell’Ucraina non si discute» 