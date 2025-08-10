Un “Caffè Corretto” con Alessandra Carta 

Nuova settimana di notizie, interviste e approfondimenti a Caffè Corretto, il programma che dà il buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radiolina sotto il segno dell’informazione: da oggi e sino al 14 agosto, conduce la giornalista dell’Unione Sarda Alessandra Carta ( nella foto ). In primo piano, il turismo in Sardegna e la nuova mediazione degli Stati Uniti per provare a mettere fine all’invasione russa in Ucraina. Altro tema caldo, la questione palestinese con lo stesso esercito israeliano contrario al piano di Netanyahu che vuole occupare Gaza.