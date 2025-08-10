Nuova settimana di notizie, interviste e approfondimenti a Caffè Corretto, il programma che dà il buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radiolina sotto il segno dell’informazione: da oggi e sino al 14 agosto, conduce la giornalista dell’Unione Sarda Alessandra Carta ( nella foto ). In primo piano, il turismo in Sardegna e la nuova mediazione degli Stati Uniti per provare a mettere fine all’invasione russa in Ucraina. Altro tema caldo, la questione palestinese con lo stesso esercito israeliano contrario al piano di Netanyahu che vuole occupare Gaza.
Radiolina.
11 agosto 2025 alle 00:22
Un “Caffè Corretto” con Alessandra Carta
