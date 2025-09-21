VaiOnline
Villaputzu.
22 settembre 2025 alle 00:07

Un “caffè con il sindaco” per discutere dei problemi del paese 

Otto incontri pubblici tra il sindaco e i cittadini per confrontarsi sui principali temi che riguardano Villaputzu. Gli incontri si terranno nelle piazze e nei quartieri del paese e prenderanno il via il 30 settembre in Piazza Marconi alle 18.30 con l’argomento del ponte di ferro (e la vergogna dei lavori infiniti).

«Si tratta – ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - di assemblee aperte alla cittadinanza, ciascuna dedicata a temi specifici e di interesse collettivo, momenti di incontro e dialogo aperto per raccogliere le indicazioni e le opinioni dei cittadini e discutere insieme dei progetti e delle problematiche».

Porcu aggiunge che “l’obiettivo principale dell’amministrazione comunale è quello di dare ai cittadini un ulteriore canale di comunicazione, di confronto e partecipazione, per favorire l’informazione e la conoscenza diretta sui diversi temi».

Gli incontri saranno organizzati sulla dell’esperienza dei “caffè con il sindaco” e “s’arrollieddu” che si sono tenuti negli anni precedenti (spesso in prossimità delle elezioni comunali).

Le date dei prossimi appuntamenti verranno comunicate in seguito. (g. a.)

