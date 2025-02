«Un caffè con ghiaccio macchiato soia» 

Ogni mattina un barista si sveglia e sa che si troverà davanti un cliente esigente. Di quelli che «mi raccomando, cappuccino schiumato ma non troppo, un po’ tiepido e un po’ caldo». Nella tazza, che deve essere riscaldata pure lei e certamente non lo sarà mai abbastanza. E un’infinità di richieste e abbinamenti improponibili che loro - votati a pazienza e comprensione - esaudiranno senza fiatare. Così, dopo una mattina trascorsa ad ascoltare la giornata tipo di chi sta dietro il bancone, se non altro un minimo di solidarietà e vicinanza viene spontanea provarla.

Esigenti e distratti

Mario, del Cafè San Remy, sorride: «Ah, le combinazioni sono praticamente illimitate. C’è il cliente che chiede il cappuccino chiaro, decaffeinato, senza schiuma, tiepido, ad e in bicchiere di vetro, che si fa fatica anche a ricordare tutto, e chi si limita a chiedere il caffè assicurandosi che sia caldo, senza sapere che la temperatura è sempre la stessa. Di quelli che chiedono “Un caffè, ma buono”, ho perso il conto», racconta. «Poi capita che qualcuno si avvicini al bancone: “Che cornetti ha?”, finisci di elencarli tutti e ti rispondono che lo vogliono vuoto». A ruba anche il caffè al “ginsen”, senza la G, e il caffè schiumato ma senza latte: elemento essenziale per far la schiuma. «Ne capitano davvero di belle. Certo, un po’ di pazienza a volte occorre, ma alla fine sorrido sempre, d’altronde sto lavorando».

Caffè e confessioni

«Il bar è anche un rifugio peccatori, ma le confidenze arrivano solitamente quando si beve un pochino più, non con il caffè», premette Anselmo Paganessi, titolare del Caffè letterario che in quarant’anni di servizio ne ha sentito davvero tante: «In linea di massima le richieste più stravanate arrivano dai turisti, tipo caffè allungato con acqua calda oppure fredda, caffè con ghiaccio macchiato soia, senza schiuma o con molta schiuma. Il cagliaritano è nello standard, sicuramente non è come a Napoli, dove il caffè è rigorosamente ristretto, bollente e senza zucchero». Qualche istante per far mente locale: «In un altro bar aprivo alle 6,30, ricordo un signore col cane che mi chiese Marsala corretto con latte offrendosi anche di farmelo assaggiare». Invito educatamente declinato, ma la regola è rimasta la stessa: «Sorridere sempre, perché in ogni caso sono clienti che pagano, e in fondo è anche una sfida con noi stessi riuscire ad accontentare le mille pretese».

Il post Covid

Dietro il bancone del City Bar, ci sono Alessandro Atzei e Riccardo Cavalli, che hanno una loro teoria: «Tutte queste pinniche sono arrivate principalmente dopo la pandemia. Prima era o caffè o cappuccino, ora ti senti chiedere cose assurde, tipo caffè dec, in vetro con tazza fredda, con la schiuma calda ma il latte freddo, oppure il cappuccio al contrario», spiegano. «Trovi anche il cliente che vorrebbe un marocchino ma non lo vuole pagare, quindi chiede caffè con schiuma e un po’ di cacao sopra, oppure senti ordinare un caffè macchiato dec tiepido senza schiuma e non molto caldo». E assicurano che potrebbero andare avanti per ore. Ultima tappa da Paolo Locci, titolare della caffetteria Tiffany: «La richiesta più assurda è stata spremuta con cacao sopra, ma si trattava di un turista. Ma esistono tantissimi modi per servire il caffè, c’è chi lo preferisce cremoso e chi no, oppure tiepido, con molta schiuma o senza, caffè senza acqua o molto latte. E persino il caffè corretto con sambuca in apertura». Perché il buon giorno si vede dal mattino.

RIPRODUZIONE RISERVATA