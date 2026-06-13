Un cadavere davanti al ritiro: per l’Iran un nuovo choc 

La partecipazione ai Mondiali dell’Iran (che già fa i conti con la guerra e le difficoltà) continua a essere complicata, anche nei casi in cui la squadra non c’entra in alcun modo. È in ritiro a Tijuana, in Messico, e davanti allo stadio dove si allena (negli Stati Uniti viaggia solo per le partite, per ridurre al minimo la permanenza) è stato ritrovato un corpo in avanzato stato di decomposizione nel bagagliaio di un’auto. La procura di Tijuana, città molto pericolosa con oltre 1.200 omicidi registrati nel 2025, ha dichiarato che mostrava segni di violenza e ritiene che il veicolo fosse lì da mercoledì.

Bandiera e polemiche

L’Iran debutterà domani notte con la Nuova Zelanda a Los Angeles, che ospita la più grande comunità della diaspora iraniana al mondo (più di un terzo dei 500mila americani di origine persiana residenti negli Usa). E molti di loro sono in protesta: «La bandiera che vedete entrare negli stadi non rappresenta il mio popolo. È quella della Repubblica Islamica, che opprime i nostri fratelli da decenni», denuncia Samira, in America dal ‘99.

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