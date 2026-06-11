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Alghero.
12 giugno 2026 alle 00:27

Un bus per l’aeroporto ogni mezz’ora 

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Linea diretta tra l'aeroporto Riviera del Corallo e il centro di Alghero con corse ogni trenta minuti. Il potenziamento del servizio di trasporto scatterà dal 22 giugno con l’obiettivo di gestire l’aumento dei flussi turistici, rimediando alle criticità di un sistema di mobilità carente in una fase complessa e di crescita dello scalo. Un risultato ottenuto grazie alle continue interlocuzioni tra Comune, Arst e Regione – assessorato ai Trasporti – per migliorare l’efficienza dei collegamenti da e verso l’aeroporto, con corse più frequenti e calibrate sugli orari dei voli.

Il progetto prevede l’attivazione di una linea dedicata aeroporto-centro città che andrebbe ad affiancare l’attuale linea Alfa, oggi utilizzata sia per il collegamento con lo scalo sia per il trasporto pubblico locale tra Fertilia e Alghero.

La nuova linea, secondo la proposta condivisa tra Comune e Arst, garantisce un percorso diretto tra il centro e l’aeroporto, con frequenza almeno ogni mezz’ora nelle ore diurne e orari sincronizzati con i voli supportati da una tariffa dedicata. Inoltre l’amministrazione comunale - assessorato alla Mobilità guidato da Roberto Corbia – ha anche annunciato la riapertura del punto informazioni e biglietteria Arst in via Catalogna, presidio essenziale per residenti e turisti.

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