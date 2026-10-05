Un bus dalla Marmilla al capoluogo 

Sanluri e Marmilla, l’Unione fa la forza. Questa volta il patto è per dare la svolta al trasporto pubblico locale, ovvero a un bus che facilita il viaggio tra i 18 Comuni dell’Unione Marmilla in particolare nel collegamento con Sanluri, che offre diversi servizi pubblici e posti di lavoro. Gli interessati hanno colto lo spirito del Piano della Regione che, tramite un bando, ora finanzia il progetto con quarantamila euro, e poi stanzierà i fondi per realizzarlo

Il progetto

La proposta dell’Unione Marmilla è stata l’unica finanziata nella prima fase del Piano, che prevedeva la precedenza alle Unioni di Comuni-Comunità montane a patto che almeno il cinquanta per cento del territorio ricadesse in aree a rischio di marginalizzazione. L’iniziativa conta su un processo di rinnovamento del trasporto locale grazie a un contributo di circa quarantamila euro per lil progetto: la fetta maggiore di 35mila euro arriva dall’assessorato regionale ai Trasporti, il resto è dei 18 Comuni soci per un pullman sulle strade della Marmilla verso la città capoluogo e per il rientro nei centri più piccoli. In questi giorni è stata firmata la convenzione con la Regione, affidato già a un professionista esterno l’incarico di progettazione. L’accelerazione risponde a un’urgenza precisa, che è rendere sempre più fruibile, confortevole e moderno il trasporto pubblico durante una fase difficile: basti pensare al cambio di bus anche per pochi chilometri.

Il viaggio

«Appena è uscito il bando», ricorda Alberto Urpi, sindaco di Sanluri e componente del direttivo dell’Unione Marmilla, «ho incontrato il presidente dell’Unione e abbiamo condiviso l'idea di partecipare. Gli abitanti della Marmilla vengono a Sanluri ogni giorno per i servizi pubblici, per lavoro, svago, per la sanità, per fare acquisti. Arrivano con i propri mezzi perché quelli pubblici sono inadeguati, da sempre praticamente è presente solo il trasporto scolastico». Ma non ci sono solo gli studenti, bensì una popolazione di ben 26mila abitanti in 18 Comuni. «La proposta», aggiunge Urpi, «al momento è generica, un viaggio dai piccoli centri a Sanluri, ma contiamo di allungare il tragitto fino all’ospedale di San Gavino». Così per il presidente Sandro Palla: «Troppo presto per definire il percorso nei particolari, ancor di più poter stabilire quanti pullman, se ogni giorno e con più corse. Di certo l’impegno viaggia al massimo sulla linea del rispetto per tutti i Comuni coinvolti, nessuno escluso».

Il precedente

La difficoltà a viaggiare sui mezzi di linea per gli alunni disabili ha rischiato di negare il diritto allo studio. Da qualche anno, problema risolto: quaranta studenti raggiungono facilmente gli istituti superiori grazie a un progetto della Provincia. Lo chiamano “trasporto speciale”, da casa i ragazzi sono accompagnati in classe e all’uscita nel tragitto inverso. Se ne occupano quattro cooperative.

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