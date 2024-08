Un buon settembre prima del letargo L’alternativa montana 

Le impressioni di settembre sono buone: gli alberghi hanno prenotazioni per metà della capienza, e per gli operatori è un grande risultato, considerato che la pur assai generosa alta stagione saluta e se ne sta andando. Lo stesso si può dire per bed and breakfast, affittacamere e case vacanza. A ottobre si lavorerà un po’ nelle prime due e poi arrivederci direttamente ad aprile-maggio: la Sardegna chiude per ferie (finite, quelle dei turisti), i padroni dei cieli, cioè le compagnie aeree, rimettono il lucchetto a quelli sardi e saranno ridotti i collegamenti navali.

Marcata stagionalità

La storia del turismo nell’Isola è un libro con i capitoli sempre uguali, al netto di qualche alto e basso stagionale: «Fino al 15 ottobre c’è il consueto movimento che consente di avere un po’ di margine se si tengono aperti gli hotel lungo le coste», conferma Carlo Amaduzzi, albergatore di Bari Sardo (Domus de Janas) e presidente di Assohotel Confesercenti Sardegna. E anche ciò che alberghiero non è, rappresentato da “Extra”, l’associazione presieduta da Maurizio Battelli, suona lo stesso spartito: «Movimento, benché dimezzato, per settembre e metà ottobre, ma da novembre calma piatta con l’unica eccezione dei giorni a cavallo del Capodanno. Tutto questo», precisa Battelli, «dopo un’estate con i fiocchi per tutti». Ma di estendere la stagione no, non se ne parla: la previsione di Amaduzzi e Battelli, quindi di alberghiero ed extra, è che dopo gli ultimi scampoli turistici di inizio ottobre arriverà una “gelata” turistica, anche se non meteorologica.

Miopia politica

Quattro-cinque mesi di manna e sette-otto di carestia: la Sardegna è in questa gabbia stagionale estrema da decenni e il motivo - secondo gli operatori del settore - è che la politica lì vuole farla rimanere: ogni occasione per dilatare la stagione turistica, lamentano, si schianta sull’inerzia della Regione, senza distinzioni di colore politico. Eppure c’è chi dalle vette tenta di far sentire il proprio richiamo ma al livello del mare, a Cagliari dove c’è la Regione, quel grido non arriva. E anche se da noi montagna e inverno non significano sci - richiedono impianti di risalita non pervenuti - il piatto piange: dei voli, ma anche della programmazione turistica di una Regione che non sa guardare su verso le rotte aeree, e nemmeno verso le vette dell’Isola. Secondo Confartigianato imprese Sardegna (dati Istat), nel 2023 la montagna sarda ha avuto 22mila presenze turistiche, al 55% di sardi. Sono appena lo 0,2% delle presenze nell’Isola. «Eppure», fa notare Giacomo Meloni, presidente regionale, «il turismo montano nell’Isola è di serie A e consentirebbe di ravvivare la montagna sottovalutata».

Gli operatori in quota

«Eppure il nostro pubblico di appassionati, lo abbiamo», sospira Delia Cualbu: la sua famiglia da decenni ha l’omonimo hotel a Fonni. «Facciamo i cosiddetti eventi», aggiunge Cualbu, che è anche destination manager, «e manteniamo l’equilibrio così, ma manca il sistema dei servizi: si nota l’assenza di un prodotto montano estivo, ad esempio. I turisti sono estasiati per la nostra montagna, ma impiegano quattro ore e mezza per arrivare qui con i mezzi pubblici». Allungare la stagione? «Ci proviamo da cinquant’anni», ridacchia Ninni Paba, capitano di lungo corso dell’hotel Sa Muvara di Aritzo: «Siamo un quattro stelle superior e riusciamo a rientrare nelle spese», aggiunge, «un tempo facevamo le fiere in Europa e negli Usa e fino agli Novanta avevamo tanto turismo, poi è arrivato il web e tutto è cambiato». Tranne il disinteresse politico: «Abbandono completo», protesta Paba, «contano Cagliari, hinterland e le coste, ma non l’interno. Il problema sono aerei e strade: in montagna siamo un paradiso, ma con un inferno di collegamenti». A Desulo è soddisfatto del debutto come hotel (sei stanze nuove di zecca) Bastiano Frongia, titolare del blasonato ristorante Is Cubas: «Abbiamo lavorato da luglio, ma in auto ci vogliono due ore da un aeroporto a qui. I Comuni dovrebbero consorziarsi per garantire servizi come ad esempio le mountain bike, in questi grandi spazi verdi».

«Siamo l’alternativa»

Anche perché, aggiunge Amaduzzi di Assohotel, «il turismo pedonale e in mountain bike va fortissimo. Quello nell’interno», aggiunge, «può essere una miniera, ma bisogna fare progetti e investimenti, senza esagerare». Amaduzzi parla di sentieri da costa a costa con promozione enogastronomica, da percorrere in cinque o sei giorni: «Ogliastra-Cabras, Costa Verde-Costa Rei, Gallura-Alghero, per dire. Su cammini e percorsi per mountain bike, la pubblicità la fanno i gruppi sui social network: funziona. Alla Regione», conclude Amaduzzi, «consiglierei di fare un giro in Corsica: lì, questo turismo è fondamentale è ben più esteso nel tempo di quello balneare». Evidentemente, sanno guardare anche verso su.

