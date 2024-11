un buon iglesias si sveglia troppo tardi: non basta illario per riprendere il budoni 

Budoni 2

Iglesias 1

Budoni (4-3-3) : Forzati; Raimo, Hundt, Farris, Ferrari; Teliz, Belloni (41’ pt Spano), Hadad (36’ st Barboza); Piassi, Cappai (42’ st Gavrila), Anane (31’ st Serra). In panchina Moscaritolo, Mameli, Medic, Stefanoni, Tupponi, Gavrila. Allenatore Cerbone.

Iglesias (4-2-3-1) : Idrissi; Pitzalis (29’ st Carta), Giorgetti, Mechetti, Brailly (25’ st Grasso); Bringas, Piras; Cancilleri, D’Angelo, Illario; Sagitov. In panchina Riccio, Rizzi, Crivellaro, Mancini, Crobeddu. Allenatore Murru.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : nel primo tempo 44’ Cappai; nel secondo tempo 5’ Spano, 40’ Illario.

Note : ammoniti Idrissi, Forzati, Carta, Bringas; recupero 4’pt-12’st.

BUDONI. Con tanta sofferenza il Budoni si aggiudica i tre punti contro un Iglesias mai domo. I 16 minuti complessivi di recupero dimostrano come sia stata una gara con tante interruzioni, tra le quali anche un intervento da parte del personale sanitario per soccorrere Brailly, uscito in barella a seguito di uno scontro. Il Budoni ha trovato di fronte un ostico avversario, capace di riaprire la gara dopo essere ritrovato in doppio svantaggio. La squadra di Cerbone è stata brava nel raddoppiare in avvio di ripresa: ciononostante gli ospiti hanno reagito con coraggio, favoriti anche dalla non perfetta gestione del risultato dei galluresi.

Il canovaccio della gara è chiaro sin da subito: pressione alta della squadra di Murru che non intende lasciare giocare il centrocampo biancazzurro. L’incontro è caratterizzato da tanti duelli nel cuore del campo e poche conclusioni. Una di queste è decisiva per il vantaggio siglato da Cappai su cross di Raimo. In avvio ripresa, l’Iglesias conquista un corner. Ma sugli sviluppi di questo è il Budoni a trovare il gol in contropiede con Spano che fa secco Idrissi. Il Budoni prende coraggio ma non concretizza il colpo del possibile ko con Cappai. Gli ospiti non crollano, anzi, accorciano le distanze con un tiro a giro di Illario. Nel finale l’Iglesias costruisce senza trovare però il gol del pareggio.

