Un buon Cagliari, ma solo per un tempo 

Cagliari 1

Monza 1

Cagliari (3-4-2-1) : Scuffet; Goldaniga (27' st Jankto), Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Makoumbou, Prati, Augello (43' st Azzi); Viola (27' st Oristanio), Luvumbo (31' st Lapadula); Petagna (31' st Pavoletti). In panchina Aresti, Radunovic, Deiola, Wieteska, Obert, Pereiro, Sulemana, Desogus, Shomurodov. Allenatore Ranieri.

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio; D'Ambrosio, Caldirola, A. Carboni (37' st Pablo Marì); Birindelli (11' st Ciurria), Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani (22' st V. Carboni), Dany Mota (22' st Machin); Colombo (11' st Maric). In panchina Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Akpa Akpro, Pedro Pereira, Bettella, Bondo, Cittadini. Allenatore Palladino.

Arbitro : Marchetti di Ostia Lido.

Reti : nel pt 10' Dossena; nel st 16' Maric.

Note : ammoniti Prati, Birindelli, Machin. Spettatori 16.291, incasso 335.998 euro. Angoli 11-10 per il Monza. Recupero 1' e 4'.

Un tempo per uno, un punto a testa. Il Cagliari stupisce nei primi 45 minuti, poi il Monza si ricorda di avere qualità e muscoli e mette le mani sulla sfida. I rossoblù sono bellissimi, l’atteggiamento e il calcio messi sul piatto sono segnali lanciati alle rivali e magari anche alla prossima avversaria, la Lazio, che Ranieri sfiderà sabato sera a Roma. Meno bello il Cagliari nel secondo tempo, quando il Monza rischia pure di vincerla. Comincia benissimo la squadra di Palladino, che entra in area due volte nei primi 3 minuti (Scuffet salva su D’Ambrosio), al 9’ Viola in corsa fa sapere di esserci, un minuto dopo il Cagliari passa: corner assassino di Viola da destra, Hatzidiakos irrompe, la palla vagante è messa dentro dal colosso Dossena. Poi è solo Cagliari, occasioni in serie (Viola e Luvumbo), la palla viaggia veloce, zero errori ed è il Monza a subire. Dossena regala recuperi eccellenti nella sua area, ci prova Prati (30’) e dopo una paratina di Scuffet su Birindelli, ancora Luvumbo ma il suo sinistro è rimpallato. Finale col brivido, perché sulla rovesciata di Kyriakopoulos in area, la deviazione che manda la palla sul fondo è di Colombo.

La ripresa

Il Monza capisce di aver regalato un tempo e si mette a giocare. Al 6’ una deviazione di Dany Mota (Augello battuto in corsa) manda la palla sulla traversa, il Cagliari fatica a sistemarsi e Ranieri non corre ai ripari. Al 14’ Augello prova a far respirare i suoi, Prati lo lancia a sinistra e il suo cross trova la girata di testa di Petagna, nulla di che. Il Monza c’è e pareggia: appena entrato, Maric stacca in terzo tempo su corner da sinistra di Kyriakopoulos e siamo 1-1. È il 19’, Scuffet ferma Maric in contropiede con un’uscita a terra, Palladino ne mette altri due e pensa al colpo grosso, Ranieri risponde (26’) con Jankto e Oristanio per Viola e Goldaniga, cinque minuti dopo toglie le due punte per Lapadula – ovazione – e Pavoletti. Ma la partita ha un solo padrone e non è il Cagliari, che prova con i suoi azzurri Prati e Oristanio e la dinamicità di Makoumbou a creare pericoli ai brianzoli. Al 34’ e al 39’ Monza ancora arrembante, ci pensa Scuffet. Al 90’ il cross di Azzi, in accelerazione da sinistra, è preda di Lapadula che spara alto da centroarea, sarebbe venuto giù lo stadio. Poco dopo è la traversa a negare a Valentin Carboni un successo clamoroso. Finisce così, va bene a tutti.

