Un Budoni in stato di grazia schiaccia il Tempio 

Budoni 4

Tempio 2

Budoni (4-2-3-1) : Moscaritolo; Ferrari (25’ st Iacob), Farris, Hundt, Raimo; Teliz, Barboza (31’ st Medic); Spano (16’ st Piassi), Stefanoni (18’ st Belloni), Gavrila (23’ Hadad); Mulas. In panchina Coscione, Conci, Rudonja, Dessena. Allenatore Cerbone.

Tempio (4-3-3) : Mejri; Sanna (16’ st Malesa), Garau, Pinna, Arca; Carboni (6’ st Lemiechevsky), Thiam (6’ st Roccuzzo), Aiana (6’ st Olivera); Sabino, Bazile, Solinas (24’ st Donati). In panchina Izzo, Olivera, Roccuzzo, Donati, Bulla, Zappareddu, Zirolia, Lemiechevsky. Allenatore Giorico.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : nel primo tempo 12’ Gavrila, 18’ e 23’ Mulas; nel secondo tempo 4’ Barboza, 41’ e 46’ Bazile.

Note : ammoniti Aiana, Iacob, Lemiechevsky, Moscaritolo, Teliz; angoli 4 Budoni, 4 Tempio; recupero 1’pt - 4’st.

BUDONI. Sono bastati i primi 23’ decidere l’andata di Coppa contro l’inseguitrice Tempio. Il Budoni non solo vince 4 a 2 ma sfodera un calcio propositivo e ben organizzato. Almeno nel primo tempo, perché nella seconda frazione, complice il risultato ampiamente favorevole, il Tempio, fino ad allora non pervenuto, è riuscito ad aggredire gli undici di Cerbone.

Gli ingressi degli over hanno dato nuova linfa ai galletti, che nel finale riescono a segnare due gol con Bazile. Marcature che sicuramente faranno la differenza per la decisiva gara di ritorno. Nella prima frazione si vedono solo i padroni di casa, che trovano la via della rete in tre circostanze con Gavrila e la doppietta di Mulas. Nei secondi 45’ il Budoni cala il poker con Barboza. Giorico mischia le carte, i suoi iniziano a giocare e Bazile inventa due gol da applausi: prima scartando il portiere, poi con un siluro dai 25 metri.

RIPRODUZIONE RISERVATA