un Buddusò d’eccellenza 

Stintino 0

Buddusò 1

Stintino (4-4-2) : Sperling, Bo (21’ st Ruiu), Zucchi (41’ st Sotgiu), Piredda, Meli, Elmssilak, Cobas, Mura (32’ st Billi), Marroquin, Viale (16’ st Viveros), D’Amico. In panchina Camboni, Rosas, Fanari, Sini, Troisi. Allenatore Congiata.

Buddusò (4-4-2) : Canu, Jara, Cordoba, Barilari, Nicol, Masia, Umar, Mandras, Allue (29’ st Marrone), Dem (21’ st Muggianu), Balde. In panchina Cuguttu, Hasaj, Funaro, Diana, Pereira, Scanu, Cinus. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Ruela di Olbia.

Rete : 30’ pt Umar.

Note : ammoniti Elmssilak, Piredda, Sperling, Meli, Barilari, Cordoba.

Stintino. Il Buddusò vince di misura sul campo dello Stintino e si avvicina a grandi passi alla promozione diretta. Suggello a una marcia trionfale.

Primo tempo

Dopo una prima fase di studio, sono gli ospiti ad affacciarsi per primi nell’area avversaria con Balde che al 15’ impegna Sperling. Alla mezz’ora la capolista impone il marchio della sua classe e passa in vantaggio con una forte conclusione di Umar che si insacca alle spalle del portiere. I padroni di casa reagiscono ma non riescono a trovare la rete del pareggio.

Ripresa

il Buddusò crea diverse occasioni da gol soprattutto con Balde e Dem ma Sperling tiene abbassata la saracinesca sfoderando delle grandi parate. Gli uomini di mister Congiata non restano a guardare e alla mezzora vanno vicini al pareggio con Marroquin ma la sua conclusione sibila di poco a lato del palo. Gli ospiti a questo punto si limitano a gestire il risultato senza correre ulteriori rischi, portando così a casa tre punti fondamentali per la promozione diretta.

