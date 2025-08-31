un Buddusò cinico non perdona i troppi errori del Taloro gavoi 

Taloro 1

Buddusò 2

Taloro Gavoi (4-3-3) : M. Fadda, M. Fois, Trogu (7’ st A. Canu), Castro, Lapia (20’ st Soro); Secchi, E. Fois (30’ st A. Fadda), Delussu (30’ st Canessini); Caddeo (7’ st Zappino), Navarrete, Cossu. In panchina Medde, Moro, Lai, Mameli. Allenatore Fadda.

Buddusò (4-4-2) : M. Canu, G. Canu, Umar, Portello, Gomis (1’ st Barilari); Sergio, Cordoba, Seillane (14’ st Scanu), Sambiagio (14’ st Marrone); Balde, Uleri. In panchina Faralli, Carvalho, Ghisu, Faye, Anane, Nieddu. Allenatore Terrosu.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 25’ Uleri; nella ripresa, 4’ Sergio, 35’ Navarrete.

Note : ammoniti Caddeo, M. Fois; spettatori 400.

Gavoi. Colpo del Buddusò che espugna (2-1) il Maristiai nella gara d’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli ospiti rischiano di andare in svantaggio, ma complice il rigore sbagliato dal Taloro sullo 0-0 ne approfittano e vanno sul doppio vantaggio. I rossoblù di Mario Fadda, tornato dopo tre anni sulla panchina dei rossoblù, beneficiano di un rigore al 20’, ma Caddeo spedisce la palla sul palo. Cinque minuti dopo Uleri è lesto a ribadire in rete una palla che Lapia controlla male in area.

L’undici di Terrosu è spietato e, al 4’ della ripresa, colpisce ancora. Stavolta è Sergi a centrare la porta, trasformando in oro un assist di Barilari proveniente dalla corsia sinistra. Il Taloro prova a rimettere in piedi la partita e il gol di Navarrete, che spinge in rete una respinta del palo dopo un tiro di Castro, lascia ancora aperto il discorso qualificazione.

