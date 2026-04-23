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Oristano.
24 aprile 2026 alle 00:36

Un bronzetto a casa dell’ex sindaco  

Blitz di Finanza e Polizia: denunciato per ricettazione di beni culturali 

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Uno dei tanti oggetti custoditi a casa. «Quel bronzetto non è autentico, l’ho pure detto agli investigatori» ripete Giorgio Gaviano. Eppure quel reperto, trovato dagli agenti della Guardia di finanza nell’abitazione dell’ex sindaco di Oristano, gli è costato la denuncia per ricettazione di beni culturali. Adesso si attendono ulteriori verifiche degli esperti della Soprintendenza mentre gli accertamenti degli inquirenti vanno avanti.

L’operazione

L’indagine è stata portata avanti dal Nucleo di polizia economica-finanziaria delle Fiamme gialle in collaborazione con la Divisione polizia amministrativa – ufficio armi della Questura di Oristano. Tutto è nato da normali controlli sulla detenzione e sulla licenza di collezione di alcune armi nell’abitazione dell’ex primo cittadino: in quell’occasione era stato rilevato l’inadempimento degli obblighi relativi alla presentazione periodica della certificazione medica ed erano stati trovati oltre quaranta manufatti che, secondo gli investigatori, potrebbero avere interesse archeologico. In particolare era emersa una discrepanza fra quanto ritrovato dagli agenti e quanto denunciato alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. «Un bronzetto, presumibilmente raffigurante un toro di età nuragica e nove manufatti in ossidiana di età preistorica risalenti al IV-III millennio avanti Cristo sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziale agli esperti della Soprintendenza intervenuti durante le operazioni di polizia giudiziaria» si legge in una nota della Guardia di finanza. «La relazione tecnico-scientifica degli esperti ha stabilito l’interesse archeologico dei reperti ritrovati». Da qui la denuncia per ricettazione di beni culturali nei confronti dell’ex sindaco.

La reazione

Gaviano, oggi 84enne e con qualche problema di salute, è quasi stupito per gli sviluppi della vicenda. «Sono stato io a consegnare quel reperto ai finanzieri – commenta – e ho fatto notare subito che non è autentico. Gli altri oggetti sono punte di freccia di ossidiana». L’ex sindaco, inquilino di Palazzo Scolopi alla fine degli anni Ottanta e primi anni Novanta, ricorda che già due anni fa aveva subito controlli per questi oggetti. «Ho i verbali di quelle verifiche – racconta – allora mi restituirono tutto, dicendo che non c’erano problemi e oggi invece evidentemente è stata fatta una valutazione diversa».

L’inchiesta è aperta, si è ancora nella fase di indagini preliminari e tanti aspetti devono essere chiariti a iniziare dall’autenticità dei reperti fino alle eventuali responsabilità.

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