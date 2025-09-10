Un brindisi rovinato dai dazi 

È l’amara vendemmia dei record. La produzione di vino supererà la quantità di ettolitri degli anni scorsi, ma tra calo dei consumi e dazi americani, gli operatori del settore vitivinicolo manifestano preoccupazione. «Rischiano di creare una guerra fra poveri», si affretta a dire Marcello Usala, presidente della Cantina Antichi poderi di Jerzu. Reduce da una deludente annata (nel 2024 la Cantina aveva prodotto 1,5 milioni di litri di vino), l’azienda stima una raccolta di 35mila quintali di uva che dovrebbero garantire una produzione di 3 milioni di litri. «Dopo due anni di stenti torniamo ai livelli importanti del 2022», afferma Usala.

Annata felice

La vendemmia è iniziata e i tempi sono quelli tradizionali. «Le tempistiche di raccolta - dice Mario Mereu, proprietario delle Tenute Perdarubia di Talana - sono in linea con il calendario normale che per motivi climatici e meteorologi non è stato possibile rispettate negli ultimi due anni». C’è forte preoccupazione per gli impatti che le barriere commerciali di Trump. «I dazi disturbano anche indirettamente. Come azienda - spiega Mereu - non abbiamo una presenza consolidata nel mercato americano, ma le grosse cantine che esportano negli Stati Uniti stanno subendo difficoltà e di conseguenza spostano le attenzioni su altri mercati esteri dove si crea un affollamento maggiore». Ragionamento condiviso da Usala: «I dazi, anche per chi non è direttamente interessato, disturbano», conferma.

Le produzioni

«Un’azienda come la nostra - sottolinea il presidente della Antichi poderi - non deve puntare necessariamente sulla quantità bensì sulla qualità. Noi guardiamo alle produzioni di nicchia, puntando sulla valorizzazione del piccolo vigneto di cannonau, con attenzione ai vini bianchi e ai rosati. Quest’anno abbiamo più quantità e qualità, considerando che l’annata climatica è stata abbastanza equilibrata con le piogge al momento giusto». Nelle vigne delle Tenute Perdarubia la raccolta è già a buon punto: «Siamo in crescita rispetto agli anni scorsi, sia come quantità che qualità. Le produzioni - ammette Mereu - si preannunciano molto soddisfacenti e la stagione si presenta favorevole. Ancora dobbiamo stimare ma la produzione tiene e cresce». È ottimistica anche la prospettiva di Gianfranco Lecca, sindaco di Loceri e titolare dell’azienda agricola Vigna de’ Luceri: «A parte un momento iniziale con un attacco di peronospora, per il resto sembra un’annata importante con uva bellissima. La produzione è di alta qualità. Qualche varietà non è pronta ma in linea di massima il raccolto procede bene».

