Un brindisi alla stagione lunga 

Pronte allo stappo, seicento bottiglie di Vermentino attendono i wine lovers. La lunga settimana dedicata all’oro di Gallura è di fatto già iniziata, ma il clou della dodicesima edizione di Benvenuto Vermentino entra, oggi, nel vivo con convegni e turismo esperienziale, prosegue con degustazioni, l’attesa Shopping Night e il Premio nazionale Enoletterario. Olbia si veste a festa per celebrare un vino simbolo. Il Corso e il Museo Archeologico si fanno più belli e preziosi: piante di vite di due importanti ceppi del Docg abbelliscono gli angoli più suggestivi del centro, mentre le sale museali ospitano una mostra dedicata alle eccellenze dell’artigianato sardo.

Appuntamenti

Per i turisti che ancora affollano la città, “Benvenuto Vermentino” rappresenta così un assaggio di una stagione ricca di appuntamenti. «Una manifestazione che continueremo a sostenere - sottolinea il sindaco Settimo Nizzi - Lavoreremo insieme perché la qualità del prodotto sia sempre più alta, senza temere la concorrenza e nel pieno rispetto dell’ambiente». L’autunno olbiese non si ferma qui. Dal 16 al 18 ottobre, al Molo Brin, tornerà il Grand Prix of Italy, con l’Aquabike mondiale e la cantante Skin, questa volta nelle vesti di dj. Una stagione di eventi che lega vino, cultura, artigianato, sport e spettacolo e fa di Olbia una destinazione capace di attrarre visitatori ben oltre l’estate. Intanto il Consorzio si presenta con numeri incoraggianti: superficie vitata, produzioni ed etichette sono in crescita e il prezzo medio nella grande distribuzione registra un aumento. «La vendemmia, quest’anno particolarmente anticipata, è iniziata prima di Ferragosto per salvaguardare la qualità delle uve. Qualche cantina ha perso circa il 2% del prodotto, un dato comunque contenuto», conferma Marco Piro, presidente del Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura Docg, che conta 43 soci, cresciuti in dieci anni di oltre il 90%, e 26 Comuni aderenti. «Il Vermentino è un prodotto qualificante per promuovere turismo ed economia», hanno evidenziato Stefano Visconti, alla guida della Camera di Commercio di Sassari, e Maria Amelia Lai , presidente di Promocamera, sottolineando come la manifestazione si inserisca in una strategia di marketing territoriale capace di trasformare il patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico in un elemento di attrazione.

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