Un brindisi al nuovo contratto 

Era bloccato da anni, nei giorni scorsi l’atteso contratto decentrato per la progressione economica orizzontale dei dipendenti comunali di Tortolì è stato firmato in via definitiva. D’ora in avanti tra arretrati, adeguamento mensile e produttività un dipendente dell’ente di via Garibaldi percepirà tra 1.800 e 2.000 euro in più all’anno.

Con la sottoscrizione dell’accordo vengono distribuite risorse obbligatorie per una serie di attività eseguite dai dipendenti comunali, che attualmente oscillano tra 50 e 60 unità. Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti sindacali e dalle parti sociali che hanno preso parte al tavolo della contrattazione sindacale di secondo livello e declinato nell’avvio delle progressioni economiche di carriera, nel riconoscimento delle indennità previste contrattualmente per le condizioni di lavoro e dei premi per la produttività.

Dipendenti soddisfatti

«Quanto ottenuto per i dipendenti - ha commentato Andrea Ghironi, 50 anni, componente delle rsu - è da ascrivere all’azione congiunta delle rsu comunali, di cui fanno parte anche Simona Piroddi, Sara Angius e Sara Demara, al supporto della Fp Cisl, unica organizzazione sindacale firmataria dell'accordo, al lavoro degli uffici comunali preposti, segreteria, Affari generali e Personale, e all’amministrazione comunale che ha autorizzato in tempi brevissimi la delegazione datoriale pubblica alla sottoscrizione dell’accordo raggiunto». Mesi fa, quando la contrattazione era in alto mare, si era paventato anche uno sciopero dei dipendenti, che da anni attendevano la risoluzione della pratica impigliata nella ragnatela della burocrazia amministrativa. Ipotesi del tutto scongiurata tra Natale e Capodanno, giorni in cui è arrivata l’attesa fumata bianca.

Le parti sociali