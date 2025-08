Un brevetto che guarda allo spazio 

La ricerca rivolta a un futuro nello spazio vede Cagliari ancora in prima linea. L’Università ha depositato domanda di brevetto per una nuova tipologia di contenitori destinati alle colture cellulari animali e vegetali. Il dispositivo, ideato da un gruppo interdisciplinare dell’ateneo, rappresenta un importante passo avanti per la ricerca in condizioni di microgravità e in ambito biotecnologico e astrobiologico. Come si legge in un comunicato, «l’innovazione nasce nell’ambito dello spoke 05 “Aerospazio” del progetto eINS - Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia e porta la firma del team guidato dal professor Giacomo Cao, del dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali».

La squadra

Fanno parte del gruppo di ricerca anche i docenti Giacomo Fais, Alessandro Concas e Nicola Lai, il dottorando Giovanni Perra e i professori Paolo Follesa e Debora Dessì del dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. «La tecnologia delle colture cellulari si basa sull’impiego di contenitori speciali, che consentono la crescita di cellule in ambienti controllati. Tuttavia, questi strumenti non sono progettati per l’uso in condizioni di rotazione o completo riempimento, necessarie ad esempio per simulare la microgravità presente sulla stazione spaziale orbitante, sulla Luna e su Marte».

Motivo d’orgoglio

«Siamo orgogliosi di aver ideato un contenitore semplice da produrre, economico e capace di sostenere la proliferazione cellulare anche in condizioni di completo riempimento», sottolinea il professor Cao. «Rispetto ai dispositivi attualmente disponibili, la nostra invenzione si distingue per versatilità, personalizzazione e compatibilità con configurazioni 2D e 3D». Il nuovo dispositivo, oltre a supportare colture cellulari in ambiente terrestre, è ideale anche per studi astrobiologici avanzati con microrganismi fotosintetici e si presta alla realizzazione di organoidi complessi e modelli fisiologici tridimensionali, con potenziali applicazioni nella medicina rigenerativa e nella produzione controllata di tessuti o colture su larga scala. Un ulteriore elemento di innovazione «è rappresentato dalla possibilità di integrare superfici di scambio gassoso personalizzate, migliorando così la standardizzazione e la riproducibilità degli esperimenti, anche in microgravità simulata, senza modificare le attrezzature già in uso nei laboratori». (red. ec.)

RIPRODUZIONE RISERVATA