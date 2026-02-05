Un Brasile sotto dittatura e Wagner Moura da Oscar 

Se il cinema vuole aspirare a una funzione politica, tale da permettere allo spettatore di esercitare liberamente il proprio spirito critico, l’osservazione di un determinato spazio sociale può essere senza dubbio la scelta più appropriata. Persi tra le pagine di una storia il più delle volte carente nel riscattare i vinti - affossandoli con la dimenticanza in una forma ancor più vile di ingiustizia - pochi volenterosi si impegnano a ricomporne i cocci rotti, motivati da un nobile senso di equità e di giudizio civile. In questa direzione, la macchina da presa è ancora in grado di suscitare un effetto catartico, paragonabile solo a pochi altri strumenti espressivi; e il maestro brasiliano Kleber Mendonça Filho ne è ben cosciente. Il suo ultimo film, “L’agente segreto”, non a caso sta ricevendo il massimo consenso internazionale, dopo i premi a Cannes, ai Golden Globe e le candidature - già foriere di vittoria - nelle categorie più ambite degli Oscar. In un’epoca dolorosa, le cui ferite ancora pulsano sotto la superficie, un uomo come tanti lotta in difesa dei propri diritti, opponendosi a un sistema che lo obbliga a misure estreme di segretezza.

La storia

Nel Brasile del 1977, in piena dittatura militare, Armando Alves - dietro il nome fittizio di Marcelo - torna, dopo un periodo di assenza, a Recife per ricongiungersi finalmente a suo figlio Fernando. Appena arrivato in città, alcuni volenterosi che agiscono in segreto contro il sistema corrotto lo accolgono in una casa comune, in compagnia di altri soggetti vulnerabili. Armando è uno di questi, tenuto sotto protezione in attesa di ricevere i documenti per espatriare. Nel frattempo, scopre che un ricco imprenditore, con cui condivide un passato torbido, ha assoldato due sicari per dargli la caccia: la situazione si fa presto complicata e non rimane molto tempo per lasciare il paese sano e salvo. Intrecciando a doppio filo narrazione e rappresentazione dello scenario, le vicende personali del protagonista si snodano in sintonia con il contesto culturale, dove le antiche consuetudini di un popolo caloroso resistono alla precarietà e alla depravazione. La trama alterna così tre differenti archi temporali, ricomponendo senza frettolosità i tasselli di un quadro denso e stratificato.

Applausi

La regia, a sua volta, valorizza ogni immagine senza perdere di vista il fil rouge della trama e, anzi, sostiene a ritmo compassato i punti rimasti insoluti, che al giusto momento troveranno una precisa collocazione. Il taglio visivo alterna al marcato realismo una componente onirica e grottesca, suscitando sensazioni di costante allerta e rievocando atmosfere dal tocco lynchiano. Non mancano le citazioni al noir e al gangster movie, merito soprattutto di personaggi tanto ben caratterizzati da rimanere impressi già dopo poche apparizioni. Chiudono il cerchio le eccellenti prove degli attori, tra cui un Wagner Moura impeccabile nell’abilità di mostrarsi inconsapevole, smarrito in mezzo agli altri, spronato soltanto a mantenere un basso profilo pur di restare al sicuro. Dietro un lavoro complesso e sfaccettato, “L’agente segreto” riattualizza la gravità di una fase storica senza scendere a compromessi sul fronte artistico e dimostra quanto la celluloide possa ancora essere portatrice di valori sani, oltre che megafono di colpe mai espiate.

