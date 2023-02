Un bracco, un cocker  e un barbone vincono il Dog show 

Sono un bracco italiano, un cocker americano e un barbone grande mole i primi tre classificati al Dog show, la manifestazione cinofila che si è conclusa ieri alla Fiera alla quale hanno partecipato 1500 esemplari di 150 razze.

Guido Schievenin, tra i partecipanti, è stato testimone dell’evoluzione e della crescita del Dog Show: «Partecipo da una cinquantina d’anni. Abbiamo iniziato in piazza del Carmine. È andata in crescendo nel tempo. Alla Fiera sono locali bellissimi e coperti, anche se un po’ cari. Però ne vale la pena. È molto ben organizzata, con giudici in gamba che vengono da tutta Italia. Anche la cornice di pubblico è bellissima, ci sono concorrenti da tutta la penisola, ma è una manifestazione internazionale. Il mio Bracco tedesco è arrivato primo nella categoria “Junior”».

Elio Grassi, presidente del Gruppo cinofilo cagliaritano, organizzatore dell’evento insieme al Gruppo cinofilo nuorese, è entusiasta: «Abbiamo avuto tanto pubblico e circa 150 razze diverse rappresentate».

Desdemona Vargiu ha iscritto la sua Tofee «per fare una conferma di taglia, essendo un barboncino. Un giudice misura l’altezza al garrese per confermarla. Viene fatto nelle categorie dei barboncini toy, nani e medi. Hanno anche controllato le sue caratteristiche, le dimensioni del muso e del corpo. Questo è anche un modo per conoscere razze poco comuni».

RIPRODUZIONE RISERVATA